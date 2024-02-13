Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в конференции «Культура эффективной благотворительности»

Участниками мероприятия стали ведущие компании Новосибирска, имеющие опыт благотворительности, а также занимающиеся волонтерской и добровольческой деятельностью. Участники конференции приняли участие в дискуссии о существующих трендах, влияющих на развитие благотворительности и корпоративной социальной ответственности. Гостем конференции и одним из спикеров дискуссии стал губернатор Новосибирской области Травников Андрей Александрович.

Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником конференции как один из активных членов Регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области. Сотрудники банка принимают участие во многих экологических и социальных акциях в регионе. Волонтеры Уралсиба сажают деревья, убирают мусор, помогают приютам бездомных животных, оказывают содействие Министерству природных ресурсов Новосибирской области в проведении мероприятий экологической направленности для детей.