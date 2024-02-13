Частный самолет продают за 10,6 миллионов рублей в Новосибирске

На продажу выставлен частный самолет за 10 миллионов 600 тысяч рублей в Новосибирске.
Самолет под названием Piper Arrow PA-28R-180 был построен в США в 1986 году. Его доставили в Россию в 2020 году.
Технические работы были проведены с 2021 года. Так, например, были поменяны подшипники передней стойки и тормозные колодки.
Самолет можно использовать до 2026 года, а в эксплуатации он сравним с дорогостоящим внедорожником. На данный момент самолет базируется на аэродроме в Омской области.
Ранее редакция сообщала о том, что истребитель Второй мировой войны продают за 54 млн в Новосибирске.
Фото с сайта Авито.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru