Частный самолет продают за 10,6 миллионов рублей в Новосибирске

На продажу выставлен частный самолет за 10 миллионов 600 тысяч рублей в Новосибирске.

Самолет под названием Piper Arrow PA-28R-180 был построен в США в 1986 году. Его доставили в Россию в 2020 году.

Технические работы были проведены с 2021 года. Так, например, были поменяны подшипники передней стойки и тормозные колодки.

Самолет можно использовать до 2026 года, а в эксплуатации он сравним с дорогостоящим внедорожником. На данный момент самолет базируется на аэродроме в Омской области.

Ранее редакция сообщала о том, что истребитель Второй мировой войны продают за 54 млн в Новосибирске.