«Сибирь» расторгла контракт с легионером Федором Гордеевым

ХК «Сибирь» расторгла контракт с защитником Федором Гордеевым. Он проведет остаток сезона в Северной Америке.

В пресс-службе клуба сообщили, что расторжение произошло по инициативе Гордеева.

— Так как Федор в этом сезоне больше не сможет играть в КХЛ из-за статуса легионера было принято решение пойти навстречу и отпустить его доигрывать сезон в АХЛ, — говорится в сообщении.

Клуб сохраняет права на хоккеиста, в данный момент ведутся переговоры о заключении нового контракта.

Напомним, что Гордеев имеет спортивное гражданство Америки из-за этого клубу были засчитаны 4 технических поражения. Так как по регламенту в команде должно быть три легионера, а у «Сибири» их было четыре. Также за нарушения регламента клуб должен выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что «Сибири» потрепала сокрушительную неудачу в Омске на игре с «Авангардом».