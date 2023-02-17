Суд еще раз отстранил от должности вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова

Мировой суд Дзержинского района Новосибирска отстранил обвиняемого в клевете вице-мэра Новосибирска Артема Скатова от занимаемой должности на время судебного разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Ранее, на время следствия, он также был отстранен от должности: с 6 декабря 2022 года по 17 января 2023 года.

— Мировой суд удовлетворил ходатайство помощника прокурора Дзержинского района и временно отстранил Скатова А.В. от занимаемой должности заместителя мэра Новосибирска на период рассмотрения дела в суде, — отмечается в сообщении пресс-службы.

На это время обвиняемому будет назначено ежемесячное пособие на сумму 15,6 тыс. рублей.

Также суд отказал защите в удовлетворении ходатайств об отводе судьи, в связи с чем отсутствовали основания для обсуждения ходатайства об изменении территориальной подсудности.

Напомним, как сообщается в материалах дела, что Артем Скатов в феврале 2022 года направил своему знакомому, являющемуся администратором одного из телеграмм-каналов, размещающих информационно-аналитические материалы по теме «политика», непосредственно касающиеся города Новосибирска и его политических деятелей, информацию о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева, которая в тот же день была опубликована. Потерпевший, 14 февраля 2022 года прочитал эти посты, посчитал сведения, распространенные в них, клеветническими и о обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Следствие считает, что Скатов распространил эти сведения умышленно на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему. Имел умысел на клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию Савельева.

Ранее редакция сообщала о том, что первое заседание по делу вице-мэра Скатова состоялось.