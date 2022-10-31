Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в заседании Клуба Директоров

В нем приняли участие более двадцати топ-менеджеров и руководителей предприятий и организаций, в том числе, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Руководитель филиала выступила перед гостями встречи с презентацией «Качество обслуживания клиентов», в рамках которой рассказала об инструментах изучения и улучшения клиентского опыта, обратила внимание на важность диалога с клиентами, умение работать с возражениями, отметила необходимость повышения скорости обслуживания и улучшения уровня сервиса. Гости мероприятия обсудили различные вопросы клиентского сервиса, поделились опытом и дали советы.

Клуб Директоров – это дискуссионная площадка, на которой деловое сообщество Новосибирска обсуждает важнейшие вопросы бизнеса, обменивается опытом.

«Такие встречи полезны, они позволяют обсудить важные для бизнеса вопросы, получить новый взгляд на текущую ситуацию, обменяться мнениями, да и просто познакомиться с новыми людьми», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

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