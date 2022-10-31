Единороссы исключат из партии депутата, сбившего ребёнка

Депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов будет исключён из партии «Единая Россия» после ДТП, в котором он, будучи за рулём автомобиля, сбил ребёнка. А семья пострадавшего мальчика получит материальную помощь. Об этом сообщается на сайте реготделения партии.

— Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения, — говорит руководитель регионального исполкома Юлия Швец. — Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет необходимую поддержку пострадавшему мальчику и его семье.

Напомним, что инцидент с участием депутата произошёл вечером 30 октября. На кадрах видеонаблюдения автомобиль переехал мальчика, после чего его водитель покинул место происшествия. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, пострадавший госпитализирован, а в отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— Проведенное освидетельствование установило, что водитель трезв, — сообщали в ГУ МВД. — Был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». По уголовному кодексу водителю грозит до одного года лишения свободы.

Во второй половине дня в СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). По информации ведомства, в настоящее время идёт сбор доказательной базы.

Напомним, что ранее был возбуждён ряд уголовных дел в отношении политиков районного уровня. В конце прошлого года суд вынес обвинительный приговор в отношении главы Убинского района Олега Конюка, признанного виновным по статье о браконьерстве. Однако это обстоятельство не помешало чиновнику после некоторого перерыва вновь возглавить район. На прошлой неделе стало известно о следственных действиях в отношении главы Сузунского района Лилии Некрасовой, поводом для которых стало подозрение в фиктивном трудоустройстве родственника в структуру муниципальной власти. Одновременно, с начала работы текущего созыва Заксобрания Новосибирской области, уголовные дела были возбуждены в отношении пятерых депутатов-единороссов.

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