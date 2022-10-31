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«Дорогами добра»: «Ростелеком» в Новосибирске поделился лучшими практиками на форуме активистов и волонтеров

  • 31/10/2022, 11:00
Команда «Ростелекома» 25 октября приняла участие в форуме корпоративного волонтерства «Дорогами добра».

телекомНа мероприятии, организованным Западно-Сибирской железной дорогой, опытом работы поделились добровольцы из крупных компаний региона и представители волонтерского корпуса Новосибирской области.

Сотрудники «Ростелекома» рассказали собравшимся о социальных проектах компании. В качестве примера они привели программу «Азбука интернета», которая разработана для обучения пенсионеров компьютерной грамотности. Также активисты «Ростелекома» презентовали участникам форума курс лекций на тему кибербезопасности для школьников.

«Занятия по киберэтике для детей — это важная часть социальной политики компании. Уроки по правильному поведению в Сети наши волонтеры начали проводить еще несколько лет назад, когда вопросы кибербезопасности не были настолько актуальными. Но мы уже тогда знали, как важно соблюдать правила поведения в интернете и как многое от этого зависит. Сейчас занятия в школах компания организует как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде в поддержку хартии “Цифровая этика детства”, которая объединяет лучшие практики по информационной безопасности», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Пенсионерам, которые приняли участие в форуме «Дорогами добра», волонтеры «Ростелекома» подарили учебники «Азбука интернета». Еще одним гостям мероприятия — ребятам из трех детских домов — передали сувениры, карточки по кибербезопасности и экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», в которой рассказывается о правилах поведения в Сети.

«Эта книга — образец учебного пособия, в котором понятным языком рассказывается о том, как защитить персональные данные, зачем придумывать сложные пароли и по каким признакам распознать мошенника в Сети.  Поднимаются здесь и такие непростые вопросы как кибербуллинг и зависимость от соцсетей. Одним словом, все то, о чем необходимо знать детям в нашу цифровую эпоху», — уточнила волонтер «Ростелекома» Иветта Мартемьянова.

С текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно познакомиться на сайте «Ростелекома».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком волонтерство


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