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Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»

  • 19/09/2022, 10:38
16 сентября сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске приняли участие в экологической акции, очистив от мусора территорию Центрального пляжа Академгородка.

банкиМероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Вода России», ее организаторами выступили Министерство природных ресурсов Новосибирской области и региональное представительство Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, членом которого является Новосибирский филиал Банка Уралсиб.

В этот день на берег Обского моря были приглашены все желающие помочь природе. Волонтеры Банка Уралсиб вместе с компаниями Новосибирска убирали мусор с прибрежной зоны, помогали паковать бытовые отходы в мешки.

«Мы второй год принимаем участие в различных экологических акциях, сажаем деревья, убираем мусор, помогаем приютам бездомных животных, оказываем содействие Министерству природных ресурсов Новосибирской области в проведении мероприятий экологической направленности для детей. Уралсиб вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды региона», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Голубева Наталья.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

До конца 2022 года Новосибирский филиал Банка Уралсиб планирует принять участие еще в нескольких экологических акциях.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : экология Вода России Банк Уралсиб


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