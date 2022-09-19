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Лунный календарь цветовода на октябрь 2022

  • 19/09/2022, 10:56
Автор:
лунный календарь цветовода на октябрь 2022
С помощью лунного календаря любители комнатных растений могут выбрать наиболее благоприятные периоды для ухода за своими цветами.

Неблагоприятным временем для ухода за растениями считается, когда Луна проходит под знаками Водолея, Овна и Льва.

Пересадкам способствуют знаки Рыб, Рака, Девы, Весов, а также Козерога.

Укоренять черенки по лунному календарю цветоводам рекомендуется тогда, когда Луна проходит знаки Рыб, Весов, Девы и Стрельца.

Календарь лунных фаз в октябре 2022:

  • Луна растет с 1 по 8 октября;
  • Полнолуние 9 октября;
  • Луна убывает с 10 по 24 октября;
  • Новолуние 25 октября;
  • Луна растет с 26 по 31 октября.

Осенью лучше не пересаживать растения, если на то нет веской причины. Однако без пересадки не обойтись, когда горшок стал слишком мал, если он поврежден или в грунте завелись вредители. Кроме того, переизбыток удобрений в грунте — тоже довольно веский повод для пересадки без промедлений.

С октября и на весь зимний период лучше отказаться от подкормок, так как растение будет находиться в режиме покоя. Полив также следует сократить, однако не давать земле просыхать полностью.

Если вы ещё не перенесли растения с балкона в квартиру, так как на улице тёплая погода, в октябре стоит это сделать обязательно, поскольку ночи уже холодные.

С октября не следует делать обрезку, стрижку стеблей и листьев, обрезку с целью формирования кроны. Находясь в режиме покоя, растения очень тяжело переносят стрессовые ситуации, могут просто не оправиться от полученных травм из-за замедленных процессов, что может неотвратимо привести к их гибели.

лунный календарь цветовода на октябрь 2022

Лунный календарь цветовода на октябрь 2022 года

Пересадка и посадка

Выбирая лучшие дни для кардинальных манипуляций: перевалки, смены грунта или горшка, осмотра корневой системы, выбор лучше отдать в пользу следующих дней: 1 и 2, 6-8, 11-13, 15-18, 20-30 октября.

Не рекомендуется проводить работы: 4-6, 8-11, 18-20, 31.

Формирование кроны и обрезка

Минимальная обрезка допускается в следующие числа октября: 3 и 4, 19, с 21 по 23. Агротехника может включать обрывание сухих листьев, обрез пораженных и укорочение веток от 3 до 5-7 см. Допускается прищипка для стимуляции образования новых почек и ветвления растения. Кардинальные манипуляции с растением не допустимы в следующие периоды месяца: 1 и 2, 9 и 13, 15, с 27 по 30 число.

Лунный календарь цветовода на октябрь 2022

  • С 1 по 2 октября Луна в Стрельце. Сутки идеальны для полноценного ухода за всеми комнатными растениями.
  • С 3 по 6 октября растущая Луна в Водолее. Дни неблагоприятны для перевалки и пересадки, смены горшка и грунта. Можно обработать крону и корневую систему от вредителей и различных болезней и протереть листву.
  • С 6 по 8 октября Рыбы допускают все виды агротехники: посадки, пересадки, формирование кроны и перевалку в большую емкость. Пересаживать рекомендуется только те растения, что не успели приостановить свою вегетацию. Исключение: вьющиеся растения, живые изгороди и кактусы.
  • С 8 по 11 октября не рекомендуются любые работы. Бесплодное созвездие Овна отрицательно влияет на вегетацию всех растений. Любые манипуляции в эти сутки грозят стрессом и всевозможными болезнями для зеленых питомцев.
  • С 11 по 13 октября рекомендуется провести завершающие работы по подготовке многолетних растений и цветов к зимовке, обработке от вредителей и насекомых.
  • С 13 по 15 октября — Полнолуние. Нельзя проводить профилактические обработки от вредителей, болезней, поливы, протирание листьев и прочее.
  • Многие опытные цветоводы рекомендуют не работать с комнатными растениями не только в Полнолуние, но и два дня до и после него. Неблагоприятный период плохо сказывается на дальнейшей вегетации, а иногда приводит к ухудшению состояния растения и даже его гибели.
Лунный календарь цветовода на октябрь 2022 года

Лунный календарь цветовода на октябрь 2022 года

  • С 15 по 18 октября сутки нейтральны для полива, профилактической обработки, протирания листьев, рыхления грунта. В крайних случаях: при поражении корневой системы, резком опадение листьев, появления вредителей и болезней — рекомендуется обработка, пересадка со сменой почвы. Не забудьте промыть в содовом растворе горшок и обработать корневую систему в молотой корице.
  • С 18 по 20 октября Луна под влиянием Льва. Период благоприятен лишь для ухода за цветущими комнатными растениями, которые должны зацвести в ближайший период. Выбирая лучшее удобрение, следует отдать предпочтение комплексам, включающим минералы и органику.
  • При наличии на подоконнике карликовых культур, суккулентов, миниатюрных кустарников и деревьев приветствуется небольшая обрезка и прищипка для формирования красивой кроны. К примеру, при наличии фито-лампы допускается удаление верхушки каудекса Адениума.
  • С 20 по 23 октября Луна в Деве. Время наиболее удачно для прикорма, перевалки в больший горшок и смене грунта.
  • Под покровительство Весов Лена переходит с 23 на 25 октября. Бесплодный знак не является самым подходящим для агротехники, но при этом полноценный уход выполнять не запрещено. Период нейтрален для полива, орошения, рыхления почвы.
  • Скорпион — плодородное созвездие, выпадающее на 25 и 27 октября. Благоприятные дни позволяют проводить все виды работ с комнатными растениями.
  • С 27 по 30 октября созвездие Стрельцов позволяет ухаживать за зелеными культурами, размещенными в квартире.
  • 31 октября проведение работ не рекомендуется. Период Водолея — неблагоприятное время для занятия любимым хобби.

Фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : полезные советы лунный календарь цветовода лунный календарь комнатные растения


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