Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт услуг», в том числе «Экспорта медицинских услуг» на XVIII Туристской выставке-ярмарке «ЮграТур 2019» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по продвижению медицинского туризма между Туристско-информационным центром Новосибирской области и Туристско-информационным центром Ханты-Мансийского автономного округа с целью создания благоприятных условий развития медицинского туризма, а также осуществления эффективного взаимодействия и обмена информацией между регионами, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В пресс-службе напомнили, что Новосибирская область имеет высокие компетенции в области медицины, работают крупные медицинские — не только федеральные, но и региональные ‒ центры, новосибирская медицина обладает высокими компетенциями в различных сферах, таких как эндопротезирование суставов, сердечно-сосудистая хирургия, микрохирургия глаза, экстракорпоральное оплодотворение, стоматологические услуги, оздоровление и реабилитация.

Ведущие лечебно-профилактические учреждения Новосибирской области оснащены самой современной диагностической аппаратурой, новейшим операционным оборудованием и инструментами, имеют квалифицированный персонал, владеющий уникальными методиками лечения, на многие из которых есть российские и зарубежные патенты.

Фото: pixabay.com, автор- DarkoStojanovic