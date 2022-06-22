Грузоперевозчики буксуют на погранпереходе «Ташанта»

— В связи с отменой коронавирусных ограничений в этом году резко вырос поток туристов, которые проходят через автомобильный пункт пропуска «Ташанта» на границе России и Монголии. Когда из Казахстана приходит автобус с туристами, пограничники останавливают проверку фур и в первую очередь пропускают туристов. В результате грузоперевозчики могут стоять на границе сутки и более, — сообщил на круглом столе, посвященном вопросам внешнеэкономической деятельности, в региональном парламенте руководитель Сибирского филиала Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Анатолий Антонов.

Редакции Infopro54 он также пояснил, что в Монголии в Баян-Ульгий проживает большая казахская диаспора, поэтому на переходе сейчас постоянно фиксируется большой поток не только автобусов, но и частных машин туристов, которые досматриваются в приоритетном порядке. Плюс на пункте пропуска достаточно слабый интернет, что приводит к частым сбоям в программном обеспечении. В результате иногда в сутки досмотр проходят всего несколько фур.

Антонов обратился к представителям Сибирского таможенного управления с предложением решить вопрос с увеличением пропускной способности пункта пропуска «Ташанта».

— На наш взгляд, можно было бы принять организационное решение: разделить потоки грузов и пассажиров. Понятно, что для этого нужно будет увеличивать штат, но, на наш взгляд, сейчас в связи с ростом грузопотока между Россией, Монголией и Казахстаном без этого не обойтись, — рассуждает собеседник редакции.

В идеале пункт пропуска «Ташанта» необходимо оборудовать инспекционно-досмотровым комплексом, который просвечивает автомобиль на наличие посторонних предметов. Он позволить ускорить проверку грузов. Впрочем, Антонов признает, что сейчас такое оборудование в принципе есть далеко не на каждом погранпереходе России.

— Сейчас пограничники требуют, чтобы грузоперевозчики делали в фуре технологический проход для досмотра. Сам водитель не может это делать по законодательству. Приходится нанимать грузчиков, но в ближайшем населенном пункте — Кош-Агач — рабочих рук недостаточно. И это тоже приводит к образованию очередей, а значит, и времени простоя фур, росту затрат, — поясняет Анатолий Антонов.

Пока, по сравнению с Забайкальском, проблема в Ташанте не столь актуальна. За сутки на посту могут скапливаться до 30 машин. Для сравнения: в Забайкальске возникали пробки из сотен фур, и они ждали своей очереди на досмотр неделями. Однако Антонов уверен, что в Ташанте ситуация тоже может осложнится, так как активно продвигается проект по сотрудничеству России не только с Монголией и Казахстаном, но и с Уйгурским автономным районом КНР.

— Мы уже видим рост грузопотока между Россией, Монголией и Китаем. Предполагается, что в РФ будут через Монголию завозиться грузы из провинции Урумчи и обратно. Даже если это будет плюс 2-3 десятка автомобилей в сутки — это уже серьезные простои. А в перспективе, при развитии партнерских отношений, количество машин может дойти и до нескольких сотен в день. К этому нужно готовиться заранее, чтобы не получить проблемы, — говорит Анатолий Антонов.

В Сибирском таможенном управлении отметили, что изучат предложение сибирских перевозчиков и озвучат его на федеральном уровне.

Ранее редакция рассказывала, как компании адаптируются к новой ситуации на рынке грузоперевозок.