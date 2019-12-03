Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности

Участниками игры стали студенты 3 курса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). В ходе игры студенты познакомились с основными финансовыми направлениями и продуктами, такими как кредитование, страхование, инвестиции, а также узнали о финансовых рисках и получили опыт работы в команде по принятию финансовых решений. Кроме того, студенты смогли овладеть навыками составления личного финансового плана. В ходе мероприятия участники получили практические рекомендации бизнес-тренеров Банка УРАЛСИБ по финансовым вопросам.