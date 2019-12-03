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Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности

  • 03/12/2019, 10:45
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске в рамках работы с высшими учебными заведениями организовал мероприятие по повышению финансовой грамотности - деловую игру «Мир успешных людей».
Участниками игры стали студенты 3 курса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). В ходе игры студенты        познакомились с основными финансовыми направлениями и продуктами, такими как кредитование, страхование, инвестиции, а также узнали о финансовых рисках и получили опыт работы в команде по принятию финансовых решений. Кроме того, студенты смогли овладеть навыками составления личного финансового плана. В ходе мероприятия участники получили практические рекомендации бизнес-тренеров Банка УРАЛСИБ по финансовым вопросам.
— Повышение финансовой грамотности населения — важная задача для участников рынка. Банк УРАЛСИБ (ПАО) на регулярной основе организует для студентов различных вузов дни открытых дверей, деловые игры и тренинги. В ходе подобных мероприятий участники получают знания, которые помогают им эффективнее распоряжаться своими финансами, — отметил управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске Александр Сорокин.
Фото предоставлено пресс-службой банка

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