ВТБ открыл новый офис в Новосибирске

Отделение банка, соответствующее современным стандартам, находится в центре активно развивающегося микрорайона «Стрижи» по адресу ул. Кубовая, дом 94/1. В непосредственной близости располагаются магазины, детский сад, важные объекты социальной инфраструктуры.

В новой точке продаж клиенты банка могут открыть накопительный счет или вклад, оформить Мультикарту, подать заявку на кредит наличными и совершить иные необходимые операции. Здесь же можно подключиться к web-версии ВТБ-Онлайн и в дальнейшем получать большинство банковских услуг дистанционно.

В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а при необходимости, снять наличные. Устройства оснащены современной технологией recycling, которая позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является значительным преимуществом для пользователя.

— Микрорайон «Стрижи» — один из новых жилых массивов Новосибирска, здесь проживает более 15 тысяч человек экономически активного населения города, — прокомментировал управляющий ПАО «ВТБ» в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. — Открытие офиса обусловлено значительным спросом на услуги банка со стороны жителей. Мы ценим время наших клиентов, отвечаем на их потребности и стремимся обеспечить высокий уровень сервиса везде, где это необходимо.

В настоящее время в Новосибирской области насчитывается 40 точек обслуживания ВТБ.

Фото: пресс-служба банка