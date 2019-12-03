Рецепт технолога новосибирской пекарни стал достоянием мировой кухни

Единственный в мире Музей заквасок хлеба в Бельгии пополнился российским экземпляром. Денис Муханов, российский технолог, автор заквасок ремесленных хлебов новосибирской пекарни «Брецель», зарегистрировал и передал в музей своё детище – закваску пшеничного хлеба, сообщили в компании.

Музей заквасок в Бельгии существует с 1994 года. В его библиотеке хранится 124 закваски от пекарей со всего мира. Только лучшие экземпляры, после тщательной проверки технологов, попадают сюда. В правилах музея — один уникальный по составу экземпляр закваски от одной страны. Российский рецепт попал в эту коллекцию впервые только в этом году.

Денис Муханов — автор серии уникальных заквасок для выпечки ремесленных хлебов. Необычность рецептов — в их абсолютной натуральности: мука, вода, опыт и мастерство. По этой технологии хлеб пекли в царское время. В России эти традиции были утеряны в 1900-х годах. Ремесленный живой хлеб заменило массовое производство на хлебозаводах.

— В нашей стране по-прежнему хлеб выпекают на хлебозаводах. Но на массовом производстве, когда хлеб пакуется, невозможно сохранить невероятную корочку ремесленного хлеба и его вкус, — говорит Денис Муханов. — Расстойный хлеб требует времени и больших трудозатрат, а это невыгодно крупным хлебопроизводителям. Но возможно в формате домашних пекарен.

Фото предоставлено пресс-службой компании