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После 80 лет стабильную выплату к пенсии может получить не каждый

  • 20/09/2022, 12:04
Автор:
Пенсия после 80 лет
По словам эксперта, ежемесячные прибавки к пенсии полагаются тем гражданам, кто получает страховую пенсию по старости, а не еще по каким бы то ни было поводам.

Кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что всем, кому исполнилось 80 лет, назначается фиксированная ежемесячная выплата, но получить ее сможет не каждый.

По словам эксперта, ежемесячные прибавки к пенсии полагаются тем гражданам, кто получает страховую пенсию по старости, а не еще по каким бы то ни было поводам. На дополнительные выплаты не должны рассчитывать, например, те, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца или по инвалидности, так как они получают увеличенную плату независимо от возраста.

Кирилл Парфенов уточнил, что если пенсия по старости получается выше, чем по иным основаниям, то пенсионеры вправе подать заявление в ПФР, чтобы переоформить статус.

 

Ранее редакция сообщала о праве одиноких пенсионеров получить налоговые льготы и соцобслуживание. Чтобы узнать обо всех льготах, достаточно зайти на сайт Единой государственной информационной системы социального обеспечения или в аккаунт на Госуслугах. Также проконсультировать могут специалисты соцзащиты и ПФР.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ПФР пенсия после 80 лет Пенсия дополнительные выплаты


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