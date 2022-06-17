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Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка»

  • 17/06/2022, 09:30
15 июня 2022 года в мэрии г. Новосибирска прошло награждение лауреатов конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка».

новости бизнесаНовосибирский филиал Банка Уралсиб стал лауреатом в номинации «За предоставление комплекса новых услуг для клиентов» по итогам 2021 года. Памятные дипломы и медали победителям конкурса вручил мэр г. Новосибирска Анатолий Локоть.

Свою награду Банк Уралсиб в Новосибирске получил за предоставление клиентам комплекса новых услуг в цифровом формате. Цифровизация стала основным трендом 2021 года в Уралсибе, и сегодня практически все наиболее востребованные банковские услуги в банке доступны клиентам онлайн: это оформление счетов, карточных продуктов, вкладов и кредитов, проведение платежей и многие другие возможности.

«Присвоение статуса «Новосибирская марка» Новосибирскому филиалу Банка Уралсиб стало подтверждением наших заслуг, признанием высокого профессионального уровня команды. Банк динамично развивает свой бизнес в регионе, привлекает новых клиентов и вносит достойный вклад в развитие Новосибирска», – отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Голубева Наталья.

Организаторами конкурса выступили Новосибирская городская торгово-промышленная палата, Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий и мэрия города Новосибирска. Конкурс проводится с 2001 года, за это время он стал заметным явлением в новосибирском бизнес-сообществе. Его участниками каждый год становятся организации из различных сфер экономики: финансовые, производственные, строительные, медицинские компании и др.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы Новосибирская марка банки Банк Уралсиб


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