«МегаФон» инвестирует в Новосибирскую область 1,6 млрд рублей

Между правительством Новосибирской области, АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и ПАО «МегаФон» заключено соглашение в рамках ПМЭФ-2022. Ключевым направлением сотрудничества станет развитие цифровой инфраструктуры и расширение зоны покрытия LTE в Новосибирской области. Уже до конца 2022 года МегаФон модернизирует сети связи в 77 населённых пунктах области, построит новые базовые станции и запустит высокоскоростной интернет в 19 небольших и отдалённых посёлках региона, где живёт около 20 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.

— Новосибирская область всегда была для МегаФона одним из ключевых регионов. Именно здесь в 2012 году мы впервые в России запустили сеть 4G, а спустя 10 лет в Новосибирске, впервые за Уралом, протестировали технологию 5G и подготовили сеть к новому стандарту. Уверен, что эффективное сотрудничество с правительством региона поможет нам реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком‑услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий, — отметил Хачатур Помбухчан, генеральный директор «МегаФона».

В рамках соглашения «МегаФон» создаст инфраструктуру связи для строящейся ледовой арены на левом берегу Оби. Высокоемкие базовые станции LTE обеспечат покрытие в спортивном комплексе и на прилегающей территории. Внутри сооружения МегаФон установит 300 indoor‑антенн: не только на арене, но также в служебных и тренировочных помещениях. Мощности установленного оборудования хватит, чтобы единовременно обеспечить высокоскоростным интернетом и современными технологиями голосовой связи более 10 тысяч зрителей. МегаФон выступит на объекте «якорным» оператором и реализует специальное техническое решение, которое позволит другим телеком-компаниям подключить своё оборудование к системе.

План мероприятий по цифровизации Новосибирской области включает строительство инфраструктуры связи ещё на одном крупном спортивном объекте — волейбольном центре «Локомотив‑Арена», вмещающем 5 тысяч зрителей. Кроме того, МегаФон обеспечит современными цифровыми технологиями ключевой транспортный авиахаб Сибири — новый международный терминал аэропорта «Толмачёво».

Общий объем инвестиций в проекты — более 1,6 млрд рублей.

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