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«Корпорация Туризм.РФ» поможет создать туристский кластер «Обские парки»

  • 17/06/2022, 09:00
Автор:
новости Новосибирска
Регион сможет получить федеральное финансирование на комплексное инфраструктурное обустройство прибрежной территории Обского водохранилища.

Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном эконмическом форуме подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.  Соглашение направлено на долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития туризма, в том числе — на сотрудничество для создания туристского кластера «Обские парки», сообщила пресс-служба правительства региона.

Соглашение позволит региону участвовать в мероприятиях нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части комплексного инфраструктурного обустройства прибрежной территории Обского водохранилища.

Первоочередной задачей при формировании туристско-рекреационного кластера «Обские парки» является обеспечение объектами инженерной инфраструктуры проектируемых и имеющихся объектов в полном объеме. Кроме того, на прибрежной территории «Обских парков» будут оборудованы пляжи, причальные стенки, укреплен берег.

Напомним, в 2021 году на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщал, что кластер «Обские парки» объединяет прибрежные территории Оби и Обского моря с уникальными археологоческими, этнографическими, историко-культурными объектами в границах нескольких районов Новосибирской области: Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Искитимского, городов Новосибирск и Бердск.

— Здесь планируется развитие различных видов туризма: речной, пляжный, познавательный, паломнический, культурный, этнографический, событийный, спортивный. Туристическая привлекательность кластера уже способствует его комплексному развитию, — подчеркивал министр.

новости Новосибирска

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Оформить кластер и подписать соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» регион планировал в 2022 году.

По итогам 2021 года регион занял 13 место в национальном туристическом рейтинге, 15 место — по числу размещенных в коллективных средствах размещения гостей. В 2022 году по итогам первых четырех месяцев года объем платных туристских услуг в регионе составил 5397,7 млн рублей, произошло увеличение к аналогичному периоду 2021 года на 223%. Учитывая индекс цен на услуги в сфере туризма в апреле 2022 года, прирост составил 1,9 раз.

Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» создано в 2020 году по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для раскрытия экономического потенциала внутреннего туризма в России. Корпорация совместно с субъектами Российской Федерации занимается формированием туристических кластеров страны и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства и опирается на задачи и положения национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

 

Ранее редакция сообщала, что область никак не может начать работы по укреплению берегов водохранилища.  А также о том, что в Ордынском районе создают тридевятое царство. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм парк инвестиции водохранилище


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