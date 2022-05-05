Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric намерена продать свой бизнес в Челябинске

О своем решении корпорация Emerson Electric заявила в финансовой отчетности, пишет Лента.ру.
Техногигант владеет дочерним предприятием «Метран» (Metran) в Челябинске.
— Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании, — цитирует пресс-служба главу компании Лала Карсанбхая.
Компания пообещала поддержать своих российских сотрудников в процессе передачи активов.
Emerson — транснациональная корпорация c головным офисом в Фергюсоне, штат Миссури, входящая в список 500 крупнейших компаний мира. Она совмещает технологии и инжиниринг в ряде отраслей промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Две основные бизнес-платформы компании — «Промышленная автоматизация» и «Решения для жилых зданий и коммерческих объектов».
Фото: flickr.com — Diverse Stock Photos
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