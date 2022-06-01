Рекламодателям

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером фестиваля «Наш Мир»

  • 01/06/2022, 10:54
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наш мир», его организатором выступил Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко.

В рамках проекта преподаватели и студенты колледжа 29 мая провели летнюю конкурсно-игровую программу для детей с ограниченными возможностями здоровья клуба «Кудрявыйновости бизнеса Ёж». Банк Уралсиб предоставил организаторам мероприятия игры, мячи, призы и сувениры.

«Мы рады оказать посильную помощь в проведении фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями. Важная и непростая работа студентов и преподавателей Новосибирского педагогического колледжа заслуживает большого уважения, банк благодарит организаторов этого замечательного фестиваля», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

526

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : социальная ответсвенность бизенса


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Где людей могут заменить аватары из метавселенной?

Все материалы
Лента новостей

Появилась неофициальная информация о новых арестах в мэрии Новосибирска

01/06/2022, 12:21

Виновник аварии, в которой погиб новосибирский журналист, попросил смягчить наказание

01/06/2022, 11:48

Красоты Алтая на открытках «Почты России»

01/06/2022, 09:32

Появились первые возможные преемники на округ экс-депутата Заксобрания Олега Иванинского

31/05/2022, 19:41
Популярное

Какие законы вступят в силу в июне 2022

01/06/2022, 13:30

Тонкости трудоустройства несовершеннолетних

01/06/2022, 11:11

Новосибирец выиграл в «Жилищной лотерее»

31/05/2022, 17:24
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков

01/06/2022, 12:12

Сибирский Сбербанк выдал первый ипотечный кредит по льготной программе для IT-специалистов

01/06/2022, 12:09

Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Высокий процент»

01/06/2022, 10:57

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска