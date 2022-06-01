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Красоты Алтая на открытках «Почты России»

  • 01/06/2022, 09:32
новости Алтая
«Почта России» выпустила лимитированную серию открыток «Достопримечательности Республики Алтай». Они уже поступили в почтовые отделения региона.

Почта совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом открыло новую серию открыток о российских регионах. Этот выпуск посвящен направлениям летнего туризма. В серию войдут открытки с изображением знаковых мест 20 регионов. В проект вошли, будут выпущены с достопримечательностями Краснодарского, Приморского и Алтайского края, Ростовская, Воронежская, Ивановская, Тульская, Нижегородская, Калининградская, Архангельская, Самарская, Челябинская, Владимирская и Псковская области, Республики Татарстан, Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. До конца 2022 года партнеры выпустят открытки с видами всех субъектов России.

Серию открыток украсят лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Для каждого подготовлено по пять вариантов с разными достопримечательностями. Республика Алтай представлена на открытках изображениями Курайской степи, Чуйского тракта, долиной реки Чулышман, Телецким озером и приграничной зоной с Монголией, сообщает пресс-служба Почты России. В Алтайском крае можно купить открытки с изображением рек Катунь и Барнаулка, озёр Бурсоль и Светлое, Алтайского Холмогорья.

— Обычно видовые открытки продаются в сувенирных лавках, а марки – на почте, а значит, отправка превращается в целый квест. Мы решили, что надо упросить механику, а заодно добавить привлекательную опцию для коллекционеров. Все открытки выполнены в едином стиле и отлично подходят для тех, кто хочет собрать небольшие сувениры из всех регионов России, как своеобразный чек-лист путешественника. Начать коллекцию можно с самых активных туристических направлений – именно они первыми попадают на открытки, — прокомментировала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.

Заместитель исполнительного директора Российского географического общества Сергей Корлыханов подчеркнул, что в России множество прекрасных уголков, и убедиться в этом проще всего, отправившись в путешествие. А серия фотооткрыток может стать богатым материалом для вдохновения на личные географические открытия.

— Мы рады, что продолжаем наш совместный проект с «Почтой России» и Русским географическим обществом по запуску туристических открыток. Летняя серия примечательна еще и тем, что включает одну из знаковых достопримечательностей нашей страны — автодорогу Чуйский тракт, которая в этом году отмечает 100-летие с момента присвоения статуса дороги государственного значения. Это одна из красивейших дорог мира, которая пользуется большой популярностью у туристов. Трасса начинается в Новосибирске, проходит через Алтайский край, Республику Алтай и заканчивается на границе с Монголией. Бурные воды реки Катунь, скалистые ущелья и почти нетронутые человеком зеленые долины. Дорога проходит через несколько природных зон — от лесостепи до каменистой пустыни. Теперь каждый может отправить открытки с изображением знаменитой трассы своим близким, вдохновив их на путешествие по своей стране, — прокомментировала заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.

Тираж каждого варианта открыток — тысяча экземпляров, стоимость одной — 44 рубля. Приобрести их можно в почтовых отделениях регионов, вошедших в серию, а также в магазине Русского географического общества в Москве.

Первую серию открыток о знаковых местах страны «Почта России», Ростуризм и РГО представили в декабре 2021 года. В пилотный выпуск вошли популярные направления для зимнего отдыха: Мурманская область, Республика Карелия и Кузбасс. На открытках изображены Шерегеш, заповедник Кивач с одноимённым водопадом, Териберика и другие достопримечательности.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирский бизнес привлекут к изготовлению сувениров.

Фото пресс-службы «Почта России»

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Рубрики : Туризм Культура

Регионы: Алтай

Теги : туризм сувенир


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