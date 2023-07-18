Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил розничный кредитный портфель до 7,8 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2023 года розничный кредитный портфель Новосибирской территориальной дирекции Банка Уралсиб достиг 7,8 млрд рублей, рост с начала года составил 8,9% или более 640 млн рублей.

Популярностью у клиентов пользовались все виды продуктов из кредитной линейки банка: потребительские и ипотечные кредиты, а также кредитные карты и автокредиты.

С начала 2023 года Банк Уралсиб неоднократно улучшал условия по собственным и государственным программам ипотечного кредитования. Также Уралсиб расширил продуктовую линейку автокредитования, улучшил кредитный процесс, обеспечил рост партнерской сети банка. Большим спросом пользовались кредитные карты Банка Уралсиб и потребительские кредиты, что подтверждают многочисленные рейтинги.

«Большое разнообразие кредитных программ, постоянное улучшение условий кредитования, оперативное принятие решений, хороший сервис и слаженная работа команды способствовали уверенному росту розничного кредитного портфеля Новосибирской территориальной дирекции Банка Уралсиб», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.