Директор МКУ «Кировское» ответит в суде за взятки от коммерсантов

По версии следствия, директор Муниципального казенного учреждения «Кировское» ежемесячно получал вознаграждение от местных торговцев за незаконную помощь их бизнесу.

— Суммы составляли от 5 до 30 тысяч рублей. Деньги брал за содействие коммерсантам. А именно, за устное разрешение на размещение в Кировском районе нестационарных торговых объектов и предупреждал их владельцев о готовящихся проверках. Таким образом предприниматели могли избежать административной ответственности, —сообщили журналистам Infopro54 в прокуратуре Новосибирской области.

Правоохранители уверены, обвиняемый не информировал администрацию о таких торговых точках, их месторасположении. За молчание и благосклонность к нелегальным бизнесменам бывший муниципальный служащий получил солидную прибавку к зарплате. В общей сложности 600 тысяч рублей.

Расследование дела завершено. Судьбу бывшего директора теперь будет решать суд. По закону ему грозит до 12 лет лишения свободы. Следственный комитет сообщает, что вину обвиняемый до сих пор не признал. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе.