Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил розничный портфель до 7 млрд рублей

Большой популярностью у новосибирцев пользовались ипотечное и потребительское кредитование. Так, ипотечный кредитный портфель банка вырос до 2,57 млрд рублей.

Активный рост кредитного портфеля обусловлен привлекательными условиями кредитных программ банка, улучшением клиентского опыта по всем направлениям бизнеса, внедрением удобных цифровых сервисов и возможностей для клиентов.

«Несмотря на непростые условия работы в 2022 году, мы показали отличный результат – розничный кредитный портфель Новосибирской территориальной дирекции Банка Уралсиб значительно вырос. Это стало возможным благодаря активному привлечению новых клиентов, большому разнообразию кредитных программ, слаженной работе нашей команды и отличным сервисам», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями розничного кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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Фото предоставлено пресс-службой банка