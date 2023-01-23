Как избежать неприятностей, если нашли чужую банковскую карту

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с радио Sputnik рассказал, что нужно делать при обнаружении чужой банковской карты.

Эксперт предупредил, что неверные действия могут повлечь за собой серьезные последствия для нашедшего. Так, например, не стоит совершать покупку при помощи найденной карты или переводить на нее деньги, пытаясь таким образом дать понять владельцу о пропаже.

— Как только вы что-то с нее снимите, вы совершите кражу. Закон это трактует однозначно. Кроме того, если злоумышленники сняли какую-то сумму с этой карты до вас, вам будет сложно доказать, что это сделали не вы, — пояснил Иван Соловьев.

За использование чужой карты может грозить лишение свободы, а срок будет определяться в зависимости от потраченной суммы, уточнил юрист.

— Кроме того, будет учитываться количество участников кражи, — добавил Соловьев.

Юрист порекомендовал не пытаться разыскать владельца карты, а как можно скорее от нее избавиться.

— Если карта была обнаружена в общественном месте, например, в ресторане или магазине, ее следует передать сотрудникам. Если карта была найдена на улице, то нужно обратиться в банк, который ее выпустил, — заключил эксперт.

СМИ передавали, что мошенники стали часто обманывать граждан, которые получили новые банковские карты. Через 10-15 минут после доставки карты раздавался звонок от афериста, который предлагал людям якобы ее активировать.

Ранее редакция сообщала, что поиск подработки тоже может привести к мошенникам.

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