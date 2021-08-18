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Банк Уралсиб в Новосибирске в июле выдал автокредитов на сумму более 65 млн. рублей

  • 18/08/2021, 10:08
Банк Уралсиб в Новосибирске продолжает наращивать портфель на рынке автокредитования, в июле 2021 года было выдано 54 кредита на сумму 66,956 млн.рублей, более 80% кредитов оформлены на покупку новых автомобилей.

финансы Сибири«Такой результат стал возможным благодаря укреплению позиций банка в совместных специальных программах с автодилерами, развитию уникальных кредитных продуктов и командной работе» — отметил Евгений Степанов Директор по организации продаж автокредитования Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск.

Банк УРАЛСИБ (ПАО) активно развивает направление автокредитования, значительно расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширены возможности онлайн-сервисов, введено выездное обслуживание и запущен комплекс мер поддержки для клиентов Банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-.ru».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 августа 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 484 банкомата, 467 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы банки Банк Уралсиб автокредит


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