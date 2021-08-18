Льготную семейную ипотеку продлят до 2023 года

Правительство продлит льготную семейную ипотеку до конца 2023 года, ею теперь смогут воспользоваться и семьи с одним ребенком, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь же она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства, воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца, — сказал премьер в ходе заседания правительства.

Премьер добавил, что с помощью этой программы молодые семьи смогут купить собственное жилье под 6% годовых. Использовать кредит можно на покупку квартиры или строительство частного дома.

— Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1 трлн 700 млрд рублей, — сказал Мишустин.

Продление срока и финансирование ипотеки позволит помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые людям необходимы, – от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.

Напомним, что в конце мая Банк России предупредил, что потенциал дальнейшего роста спроса на жилую недвижимость за счет удешевления ипотеки во многом исчерпан, последующее расширение спроса возможно только при увеличении доходов населения темпами, опережающими рост цен на недвижимость. Стимулирование ипотеки чревато появлением «пузырей», считает регулятор.