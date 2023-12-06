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Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными

  • 06/12/2023, 11:08

В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.10.2023 г.).

Банк УралсибБанк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в ноябре 2023  года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.10.2023 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок, стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывалась разница между минимальной (рекламной) ставкой и кредитными процентами в тарифах банков, а также наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита, возможность онлайн-оформления кредита, условия досрочного погашения и ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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