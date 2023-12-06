Студент из Новосибирска получил на Демодне молодёжных акселераторов Сбера предложение на 13,6 млн рублей

Студенческий проект из Новосибирска Neurolumber — устройство с компьютерным зрением для автоматизации деревообработки — вошел в тройку лидеров по размеру чека, полученного в рамках Демодня молодёжных акселераторов Сбера. Проект получил предложение на 13,6 млн рублей.

В рамках мероприятия, прошедшего в Москве на этой неделе, свои решения представили девять команд школьников и студентов из разных городов России. Все они получили инвестиционные предложения от венчурных фондов и бизнес-ангелов на общую сумму более 80 млн рублей.

Полгода ребята разрабатывали технологические продукты, определяли целевую аудиторию и окупаемую бизнес-модель, добивались первых продаж в акселераторах.

Стартапу Speech Up — онлайн-сервису по подготовке к публичным выступлениям — был предложен пилотный проект со Сбером. А ещё два стартапа смогут провести стратегическую сессию по дальнейшим планам развития своего проекта на курорте Красная Поляна.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Молодежные акселераторы Сбера — отличная возможность реализовать свой стартап, получив солидное финансирование от инвестора. Сбер всегда поддерживает молодые таланты, помогая с реализацией их проектов, и мотивирует других популяризацией реальных историй успеха. Отрадно, что в числе лучших в этом году стал студент из Новосибирска. Уверен, что его проект обязательно станет успешным».

Участие в акселераторах для учеников школ, колледжей, техникумов и для студентов, аспирантов, сотрудников вузов бесплатное. Обучение проходит полностью онлайн. Подать регистрацию в новый сезон можно до 15 декабря 2023 года.

С 2021 года Сбер проводит бесплатные акселераторы: для школьников, учеников колледжей и техникумов; для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству, а затем вместе с предпринимателями-наставниками создают собственные стартапы. За три сезона в акселераторах приняли участие 130 тыс. человек со всей страны. Они создали 3 тыс. бизнес-проектов и привлекли на их развитие 420 млн рублей.

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