Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года

Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования. Портфель автокредитов Банка УРАЛСИБ на 1.01.2019 года составил 10,3 млрд рублей.

ПАО Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования в Банке стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото пресс-служба банка