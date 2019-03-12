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МКП «Горэлектротранспорт» объединили с МУП «Автосвязь»

Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
  • 12/03/2019, 11:32
МКП «Горэлектротранспорт» объединили с МУП «Автосвязь»

Постановление о реорганизации муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» размещено на официальном сайте города Новосибирска.

Отмечается, что реорганизация проводится в целях оптимизации работы муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, оказывающих услуги в сфере перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска.

— Реорганизовать муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» путем присоединения к нему муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Автосвязь», с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого предприятия и сохранением наименования муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», — говорится в постановлении.

Организация МУП «Автосвязь» зарегистрирована 12 мая 1999 года. Основной вид деятельности — «Деятельность в области связи на базе проводных технологий».

Фото: Ростислав Нетисов

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