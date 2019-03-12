ВТБ Факторинг на треть увеличил финансирование предприятий Западной Сибири

В 2018 году ВТБ Факторинг в Западной Сибири профинансировал региональные компании на общую сумму 41,2 млрд рублей, что на 37 % больше по сравнению с показателем за 2017 год. Общее количество оплаченных поставок превысило шесть тысяч. ВТБ Факторинг является лидером в Сибирском Федеральном округе с долей рынка 40 %.

Наибольшее число сделок пришлось на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

— Наше подразделение работает с компаниями не только Новосибирской области, но и всей Западной Сибири. Мы видим, что доля системообразующих промышленных предприятий в нашем портфеле растет. ВТБ Факторинг постоянно работает над обновлением продуктовой линейки, что позволяет нам предлагать компаниям региона индивидуальные финансовые решения, учитывающие отраслевую специфику и все нюансы их бизнеса, — директор по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в регионе «Западная Сибирь» Дмитрий Шишкин.

Факторинг — комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

Фото: пресс-служба компании