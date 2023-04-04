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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам автокредитования в 2022 году – Банки.ру

  • 04/04/2023, 10:32
Банк Уралсиб занял 6 место в рейтингах российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 года, а также вошел в Топ-5 по объему льготного автокредитования за этот период.

банк УралсибИсследование рынка автокредитования в 2022 году представил портал Банки.ру.

Банк Уралсиб в 2022 году активно развивал направление автокредитования, нарастив показатели по объемам выдач и портфелю более чем в 1,2 раза. По итогам года общие объемы автокредитования банка составили 29,3 млрд рублей, размер портфеля – 28,6 млрд рублей.

Активный рост объемов обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров, а также запуском специальной программы кредитования с автопроизводителем Geely.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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