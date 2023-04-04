Почти четверть сибирских клиентов Сбера планирует закрыть ипотеку за пять лет

Каждый четвертый житель Кемерова, Новосибирска, Омска, Новокузнецка и Томска планирует закрыть ипотечный кредит в течение пяти лет. Кроме того, Омск вошел в топ-5 городов России по готовности его жителей взять ипотеку – согласием ответили 76% участников опроса.

78% опрошенных хотят купить жильё на вторичном рынке. Больше половины респондентов собирается приобрести однокомнатную квартиру, от 27% до 38% интересуются «двушками», 7–15% — «трёшками», до 5% — квартирами, где четыре и более комнат.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«На покупку квартиры жители некоторых сибирских городов закладывают больше, чем в среднем по России. Например, в Барнауле готовы потратить 5,7 млн рублей, в Новосибирске — 5 млн, в Омске — 4,3 млн. Такие суммы непросто скопить в короткий срок, и многие рассчитывают на помощь ипотеки. Кстати, как показывает наша статистика, клиенты Сбера в Сибири особенно тщательно оценивают финансовую нагрузку и ответственно относятся к вопросу оформления ипотеки. В среднем, на погашение жилищного кредита у сибиряка уходит чуть менее пяти лет, причем доля досрочно погашенных ипотек более 96%».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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