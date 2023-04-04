Стало известно сколько Новосибирск получит областных денег на дороги

До конца недели должны завершиться все контрактные процедуры с компаниями-подрядчиками, заявившимися на проведение дорожно-ремонтных работ. В настоящее время по результатам обследований уже определены предварительные места ямочного ремонта общей площадью 165 тыс кв м.

— За прошедшую неделю силами ДЭУ отремонтировано около 1,2 тыс кв м проезжей частью, — приводил на аппаратом совещании в мэрии данные начальник управления автомобильных дорог города Сергей Эпов. — На сегодня силами учреждений и подрядных организаций ямочный ремонт выполнен на площади 8 тыс кв м. Определены организации, готовые приступить к работам по ямочному ремонту горячим асфальтом на этой неделе.

На ямочный ремонт уже предусмотрено 40 млн руб. из муниципального бюджета (12 млн руб — на выполнение работ силами муниципальных учреждений и 28 млн — силами подрядных организаций).

— Прошу рассмотреть возможность, если законодательство позволяет, все подготовительные процедуры сделать в наиболее ранние сроки, — предупредил в ходе совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Иначе мы опять начнём работы в июне. Это никуда не годится. Нам надо развернуть работы до майских праздников и привести в нормативное состояние основную часть магистральных дорог. Вижу, что работы ведутся. Вижу результаты работ по Димитровскому мосту, по ул. Большевистской. Но надо не стоять на месте. Всё только начинается.

Напомним, что ранее губернатор Андрей Травников анонсировал выделение «по традиции» Новосибирску дополнительных средств из областного бюджета на дорожно-ремонтные работы. Как было озвучено в ходе оперативного совещания в мэрии, сумма составит 250 млн руб. Сейчас готовится к согласованию с региональным Минтрансом список объектов, которые будут отремонтированы на эти деньги.

Как ранее сообщалось, что по информации Минтранса Новосибирской области, объем субсидий для всех муниципальных образований в регионе предусмотрен в размере 8,4 млрд, что позволит отремонтировать 157 км дорог и более тысячи погонных метров сооружений. По информации мэрии Новосибирска, в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре заключены договоры по 17 объектам протяженностью 31 км, ещё 18 км предполагается отремонтировать по региональной программе.

Ранее редакция сообщала о «разборе полётов» по итогам дорожно-ремонтных работ 2022 года.