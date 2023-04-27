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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам ипотечного кредитования в 2022 году – Банки.ру

  • 27/04/2023, 10:59
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам ипотечного кредитования в 2022 году – Банки.ру.

Всего банк выдал за год более 4,4 тысяч ипотечных кредитов на сумму 21 млрд рублей, а портфель на конец 2022 года составил 111,3 млрд рублей. Исследование рынка ипотечногоБанк Уралсиб, ипотечное кредитование, недвижимость кредитования представил портал Банки.ру.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Сегодня минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 11,49% годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,59% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» – от 7,59% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

 

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Фото предоставлено рекламодателем

 

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : недвижимость ипотечное кредитование Банк Уралсиб


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