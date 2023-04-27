Самозанятым могут разрешить выкупать арендуемое у государства имущество

Самозанятым гражданам предлагается разрешить выкупать арендуемое движимое и недвижимое имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму Законодательным Собранием Краснодарского края 26 апреля 2023 года.
Подобная возможность уже есть у субъектов малого и среднего предпринимательства, однако право самозанятых на приобретение арендуемого у государства или у муниципальных властей движимого и недвижимого имущества в законодательстве не закреплено.
Документ оговаривает условия, при которых самозанятые смогут выкупить арендуемое имущество по рыночной стоимости без проведения торгов:
Принятие поправок позволит усилить эффективность эксперимента по установлению специального режима «Налог на профессиональный доход», а также создаст более благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятых, говорится в пояснительной записке.
Напомним, 25 апреля 2023 года в Госдуму были внесены предложения предоставить уполномоченным по защите прав предпринимателей право рассматривать обращения и жалобы самозанятых – законопроект также направлен на предоставление самозанятым дополнительных прав и гарантий деятельности.
Ранее редакция рассказывала, что Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию вооруженных сил.
Фото: pixabay.com, aymanejed
Рубрики :
Регионы:
Теги :