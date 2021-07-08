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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса

  • 08/07/2021, 11:01
По итогам 2020 года система дистанционного банковского обслуживания Уралсиб – Бизнес Online вошла в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса, по версии международной ассоциации бизнес-банкиров SME Banking Club*.

финансы СибириИсследование Business Online Banking 2021 включало анализ функционала 85 интернет-банков для бизнес-клиентов в 11 странах. Каждый интернет-банк оценивался экспертами SME Banking Club по 150 параметрам с точки зрения представления максимально возможного функционала дистанционного обслуживания для бизнеса. Банк Уралсиб вошел в число двадцати финалистов премии Business Online Banking 2021 в странах СНГ и Кавказа.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 рейтинга крупнейших банков по объемам кредитования МСБ, активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей. В рамках экосистемы для бизнеса Уралсиба клиенты в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

*SME Banking Club – международная платформа, объединяющая бизнес-банкиров с целью обмена информацией, аналитикой, опытом в том, как развиваются локальные, региональные и глобальные рынки обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы УРАЛСИБ интернет-банк Бизнес Online банки SME Banking Club


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