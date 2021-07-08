Руководитель СКР по Новосибирской области покинул пост

Службу в следственном ведомстве оставил руководитель управления СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко. Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники, генерал вышел на пенсию после истечения срока контракта.

Андрей Лелеко родился в Свердловской области. В середине 1990-х годов он окончил Уральскую государственную юридическую академию. До образования СКР работал в органах МВД и прокуратуры. В Новосибирск переехал в 2011 году, где возглавил управление СКР по Сибирскому федеральному округу.

В 2012 году господину Лелеко присвоили звание генерал-майора юстиции, а спустя два года предложили занять пост начальника новосибирского управления СКР. 7 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин наделил его полномочиями еще на пять лет.

В апреле Лелеко был временно отстранен от должности. Коллегию федерального ведомства не устроили результаты работы новосибирского СК в 2020 году. Через неделю он вышел на работу.

В последнее время Андрей Лелеко находился на больничном, его обязанности исполнял первый заместитель Антон Бадулин, который остается во главе управления до назначения нового руководителя. Заключать новый контракт с Андреем Лелеко не стали, и он принял решение об уходе на пенсию.