Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

После старта клинических испытаний первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на подростках разработчик второй вакцины также заявил о начале аналогичного этапа исследований. Новосибирский центр «Вектор» протестирует свой препарат «ЭпиВакКорона» на подростках 15-17 лет. Об этом МК.ru Новосибирск сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов,

— Клинические исследования на людях от 18 до 60 лет завершатся в июле этого года, в них участвовали 3 тысячи добровольцев. И только после их завершения начнутся последовательные клинические исследования на подростках от 15 до 17 лет, — пояснил Максютов.

При этом разработчик отметил, что сам уверен в препарате еще с осени прошлого года, но клинические исследования на разных возрастных группах – необходимый этап.

Уже известно, что для подростков «ЭпиВакКорона» выйдет под названием AURORA-CoV. Действующие вещества препарата не изменятся, но, как поясняют разработчики, он будет отличаться некоторыми технологическими особенностями в производстве.

После подростков вакцину планируют протестировать также на детях младшего возраста, включая грудничков.