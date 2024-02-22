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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с максимальной доходностью по вкладам

  • 22/02/2024, 10:13

Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 50 крупнейших банков по активам, у которых есть хотя бы один офис в Москве, по состоянию на 20.02.2024 года.

Банк УралсибБанк Уралсиб занял 2 место в рейтинге банков с максимальной доходностью по вкладам в феврале 2024 года, который подготовил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 50 крупнейших банков по активам, у которых есть хотя бы один офис в Москве, по состоянию на 20.02.2024 года.

Банки в нем ранжированы исходя из предлагаемой максимальной доходности по розничным вкладам в рублях для массового сегмента. При составлении рейтинга эксперты портала учитывали только фиксированные ставки и общедоступные вклады, не рассматривая предложения, предназначенные для отдельных клиентских сегментов (зарплатных, пенсионеров, премиальных). Также из анализа были исключены совместные продукты кредитных организаций и сторонних компаний – анализировались только вклады, которые открываются непосредственно в банке, при этом не требуется дополнительных действий (например, регистрации на стороннем ресурсе) или обязательной покупки дополнительных продуктов (например, страховых).  Минимальная сумма вклада не должна превышать 3 млн рублей.

Наиболее доходным продуктом в депозитной линейке Уралсиба является вклад «Доход». Доходность по вкладам вида «Доход» составляет 12,97 – 16,51% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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