Более 90 трасс и мостов отремонтируют в этом году в Новосибирской области

В планах на этот год привести в порядок 91 объект в Новосибирской области. Это почти 247 километров дорог и более 2 тысяч погонных метров мостов.
― Повышенное внимание традиционно будет уделено региональной опорной сети по направлениям на Кемеровскую область и Республику Казахстан, ― говорится в сообщении правительства Новосибирской области.
Планируется заключить контракты на ремонт дорог по пяти направлениям в регионе.
В столице Сибири будут проведены работы на улицах Урицкого, Выборной и других, а также на переходящем объекте ― улице Героев Революции.
― По государственной программе выделены дополнительные средства на ремонт улицы Мира, ― отметили в сообщении.
Работы будут вестись в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее редакция сообщала о том, что дорогу на Мочищенском шоссе отремонтируют за 9 миллионов рублей.
Фото: Freepik- freepik
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