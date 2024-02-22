Более 90 трасс и мостов отремонтируют в этом году в Новосибирской области

В планах на этот год привести в порядок 91 объект в Новосибирской области. Это почти 247 километров дорог и более 2 тысяч погонных метров мостов.

― Повышенное внимание традиционно будет уделено региональной опорной сети по направлениям на Кемеровскую область и Республику Казахстан, ― говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Планируется заключить контракты на ремонт дорог по пяти направлениям в регионе.

В столице Сибири будут проведены работы на улицах Урицкого, Выборной и других, а также на переходящем объекте ― улице Героев Революции.

― По государственной программе выделены дополнительные средства на ремонт улицы Мира, ― отметили в сообщении.

Работы будут вестись в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее редакция сообщала о том, что дорогу на Мочищенском шоссе отремонтируют за 9 миллионов рублей.