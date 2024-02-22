«Очень рад быть дома»: актер Владимир Машков встретился с губернатором Андреем Травниковым в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области встретился с народным артистом России Владимиром Машковым во время визита второго в сибирскую столицу.

— Очень рад быть дома. Именно в этом городе я получил заряд творческой энергии, которая ведет меня по всей моей жизни, — отметил народный артист.

Глава региона и Владимир Машков обсудили перспективы развития Новосибирска как культурного центра.

— Приятно было услышать теплые слова о нашем городе. Владимир Львович отметил, что Новосибирск обладает богатым культурным потенциалом, где есть все возможности для реализации творческих проектов, проводится большое количество событий разного масштаба, проживает много талантливых, преданных, творческих, идейных людей, — написал Андрей Травников в своем Телеграм-канале.

Визит актера в Новосибирск связан предстоящими выборами президента 15-17 марта. Он является сопредседателем Центрального избирательного штаба Владимира Путина.

Владимир Машков — российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России. Новосибирск занимает особое место в его биографии, так как именно здесь началась его творческая жизнь. В 17 лет будущая звезда российского кинематографа переехала в сибирский мегаполис и поступил на факультет естественных наук Новосибирского университета. Но через год Машков забрал документы и поступил в Новосибирское театральное училище. Однако в 1984 году его отчислили за драку, после чего он уехал в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ и выпустился на курсе Олега Табакова в 1990 году.

Его дебют состоялся в фильме «Зеленый огонь козы», вышедший на экраны в 1989 году. С того самого момента карьера актера пошла в гору, и до сих пор он остается на пике популярности. Известные картины с участием Машкова: «Подмосковные вечера», «Американская дочь», «Мама» и другие.

В 1997 году фильм «Вор» Павла Чухрая с Владимиром Машковым в главной роли номинировали на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке».

В начале 2000-х Машкова пригласили сниматься в Голливуде. Там он сыграл роли в фильмах: «Танцы в «Голубой игуане», «В тылу врага», «Миссия невыполнима: Протокол фантом».

В число российских рейтинговых сериалов вошли: «Ликвидация», «Охота на пиранью» «Олигарх», «Идиот», в которых Владимира Львовича сыграл главные роли.