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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитных карт «Мир»

  • 28/02/2023, 10:37
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших кредитных карт «Мир» в феврале 2023 года, по версии портала Выберу.ру.

Банк УралсибВ рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).

Аналитики портала в ходе исследования учитывали такие критерии как размер процентной ставки и длительность льготного периода, лимит кредитования, стоимость выпуска и условия бесплатного обслуживания, сумма обязательного платежа в льготный период, размер кешбэка в программе лояльности банка и у партнеров, дополнительные возможности по карте, а также ряд других параметров.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от  10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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