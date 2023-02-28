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Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает на премьеру

  • 28/02/2023, 10:25
афиша Новосибирска
Показы спектакля «Глоток свежего воздуха» по рассказам В. Шукшина пройдут 3 и 4 марта.

Идея

Кто такой русский человек? Что определяет “русскую душу”? И зачем сегодня задаваться этим вопросом? Мы ищем ответы в традициях русской культуры, непосредственным живым носителем которых является русская глубинка.

Шукшин Василий Макарович (1929–1974 гг.) – советский писатель, сценарист, кинорежиссёр, актёр, лауреат Ленинской премии, Заслуженный деятель искусств РСФСР – обладал необыкновенно многогранным талантом. Невозможно отделить Шукшина-актера или Шукшина-режиссера от Шукшина-писателя. Родившийся в селе Сростки Алтайского края, Василий Макарович с удивительной подробностью рисует особенности сельской жизни в своих произведениях. Особенно выделял он жанр короткого рассказа: «Это не роман, – места мало, времени мало, читают на ходу… Дела же человеческие, когда они не выдуманы, вечно в движении, в неуловимом вечном обновлении. И, стало быть, тот рассказ хорош, который чудом сохранил это движение, не умертвил жизни, а как бы «пересадил» ее, не повредив, в наше читательское сознание».  Точно проработанные персонажи: яркие характеры,  сочная речь, подробности деревенского быта — все это делает произведения Шукшина такими желанными для театральных режиссеров. Галерея образов, типов, характеров делает людей, населяющих рассказы Шукшина, узнаваемыми и родными и вызывает ностальгию по чему-то неуловимо прекрасному.

О спектакле

Невероятное событие объединяет жителей сибирской глубинки: односельчане решили разнообразить будни и поставить спектакль на сцене деревенского клуба!

Спектакль «Глоток свежего воздуха», созданный по рассказам Василия Шукшина, — уникальный проект театра «13 трамвай». Кино и театр объединились в нем, чтобы окунуть зрителя в пряную атмосферу русской деревни, провести алтайскими тропами, и поискать ответ на вечный вопрос: а как оно правильно-то, чтоб для всех…

Для спектакля выбраны 11 рассказов Василия Шукшина: “Космос, нервная система и шмат Сала”, “Чередниченко и цирк”, “На кладбище”, “Горе”, “Нечаянный выстрел”, “Думы”, “ Солнце, старик и девушка”, “Вянет-пропадает”, “Чужие”, “Кукушкины слёзы”, “Крыша над головой”. Рассказы не объединены между собой одним сквозным действием, но связаны художественным решением. Действующие лица рассказов становятся жителями одного посёлка городского типа, которые собрались на сцене ДК, чтобы разыграть «любительскую» постановку, увидеть себя на экране «деревенского» кинотеатра и «разнообразить» свои рабочие будни.

Особенность:

Яркой особенностью спектакля является равноправное участие в нем кино и театра. Интегрируя друг в друга этих два мощнейших вида искусства, мы открываем новую форму кино-драм спектакля.

Искусство кино усилит зрительское впечатление за счет особых выразительных средств, которые недоступны театральному языку.  Короткометражные фильмы “Чередниченко и цирк”, ”Нечаянный выстрел”, “Солнце, старик и девушка”, которые «показывают в деревенском ДК»,  по сути — самостоятельные произведения.

Данная коллаборация делает этот проект уникальным. В Новосибирске нет аналогов спектаклю, где кино не просто дополняет театральную реальность, оставаясь на втором плане, а является равноправным участником действия.

Режиссер-постановщик – Дарья Супрунова.
Художник-постановщик – Анастасия Макарова.
Оператор-постановщик — Леонид Рессин
Роли исполняют (на сцене): Юрий Авраменко, Юрий Кувшинов, Константин Брюзгин, Илья Боров, Вероника Гальченко, Яна Горр, Владислав Аксёнов, Полина Грушенцева.

Возраст: 16+

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театр 13 трамвай спектакль афиша Новосибирска


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