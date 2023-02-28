Наталья Ождихина: К нам на подготовку и повышение квалификации направляют своих сотрудников клиники из других регионов

Санкционный год. Ключевые итоги

— Наталья Владимировна, в этом году сети «Дентал-Сервис» исполняется 30 лет. В истории развития вашей компании ― не один пережитый кризис. Чем запомнился 2022 год? Как вам удалось справиться со сложностями, возникшими в результате санкций?

— Для стоматологической отрасли России 2022 год был очень непростым. С февраля начали лавинообразно расти цены на расходные материалы и комплектующие. По итогам года динамика составила от 40 до 250%. Но благодаря слаженным действиям команды нашей компании удалось сохранить устойчивое положение на рынке и значительно увеличить клиентскую базу.

— За счет чего вам удалось добиться этого результата?

— За счет масштабов бизнеса и внушительного опыта работы на рынке нам удалось достойно справиться с вызовами, которые нам бросил прошлый год. Кроме того, традиционно мы оставляем за клиентом право выбрать материалы в соответствии с возможностями его бюджета. Благодаря многолетним партнерским связям и отлаженной логистике мы перестроили бизнес-процессы и сумели пережить самые сложные месяцы с турбулентным изменением цен. Это наша гордость!

Хочу отметить, что пациенты оценили нашу работу. Их количество в сети не только не сократилось, а даже увеличилось. Осознавая, что цены на стоматологические услуги будут расти, многие пациенты старались оплатить комплексный план лечения заранее, чтобы зафиксировать цены. К примеру, установить имплантаты — над этим работает большое количество специалистов: хирурги, ортопеды и врачи других специализаций. Услуга получается довольно дорогостоящей, и ее оплата часто может растягиваться на годовой период. На нас это возложило очень серьезную ответственность. В частности, нам пришлось резко увеличить производительность, чтобы оправдать доверие пациентов и поддерживать качество оказываемых услуг.

— Вы отмечали рост интереса со стороны новосибирцев. Из других городов к вам пациенты тоже стали приезжать более активно?

— Тенденцией 2022 года для нас стало увеличение количества иногородних пациентов. Этот тренд сподвиг нас на внедрение онлайн-консультаций, которые проводятся сразу несколькими врачами в присутствии координатора, сопровождающего лечение. В этом направлении мы добились очень хороших результатов. Человек сразу видит снимки, оценивает масштаб проблемы, все этапы лечения, сколько на него потребуется времени, понимает, сколько специалистов будут участвовать в его лечении, может задать им любые вопросы.

Мы также отметили перераспределение стоматологического рынка за счет того, что часть пациентов, которые ранее предпочитали обращаться за услугами медицинского туризма в Корею, решили остаться в России и перейти в отечественные клиники. У нас сформировался целый пул таких пациентов.

— А если говорить в цифрах, насколько вы перевыполнили планы?

— На 109% от тех показателей, которые определяли для себя в начале 2022 года, еще не подозревая о сложностях, с которыми столкнемся.

Кадры — в центре внимания

— В 2022 году, несмотря на все сложности, ваша компания продолжала расширяться. В частности, вы открыли лабораторию в центре Новосибирска. С чем было связано это решение?

— Открытие лаборатории нового формата — грандиозное событие, которое мы ждали давно. Для стоматологической сети лаборатория — это сердце, обеспечивающее качество услуг. До этого наши зубные техники были распределены между двумя клиниками: на левом берегу Новосибирска и в Академгородке. В 2022 году мы объединили площадки, закупили дополнительное оборудование, оснастили помещение всем необходимым для комфортной работы. Спроектировали мощнейшую вытяжку, что при работе с ортопедическими конструкциями, к которым предъявляются высокие требования к точности, очень важно, так как это позволяет очистить воздух от мелкодисперсной пыли. В итоге производительность лаборатории выросла в 2,5 раза, а для пациентов мы смогли сократить время ожидания и улучшить качество зубных протезов. Сейчас цифровой сканер моментально создает проекцию полости рта и всех зубов, мы отправляем снимок в лабораторию — и менее чем за час изготавливаем индивидуальную ортопедическую конструкцию с учетом всех уникальных особенностей строения зубочелюстной системы пациента. То есть иногородние пациенты могут получить пролонгированную во времени услугу всего за один день.

Поставщики, с которыми мы работаем, подтверждают, что наша лаборатория — проект международного класса.

— Вы рассказали о том, как оборудовали новую лабораторию. Такая забота о персонале — ваш стандартный подход в кадровой политике?

— Мы уже много лет проводим мероприятия по непрерывному обучению персонала. Все наши врачи совместно с функциональными руководителями ежегодно составляют индивидуальные планы развития. А в прошлом году заботу о пациентах и сотрудниках мы заложили в основу стратегии компании.

У нас есть собственный центр постдипломного образования — «Дентмастер», в нем мы обучаем выпускников вузов и врачей самым современным методам лечения. Около года они повышают квалификацию, работают в симуляционных классах с большими экранами и микроскопами, а после, получив допуск, могут вести прием пациентов под присмотром наставников в «Профессорской клинике». Это позволяет очень быстро наращивать профессиональные компетенции. Только после завершения годового обучения мастеранты допускаются до самостоятельной работы в клинике сети «Дентал-Сервис». В «Дентмастер» есть преподаватели, хорошо известные на федеральном уровне. Кроме того, мы приглашаем для проведения тренингов мировых звезд стоматологии.

Сотрудники ценят такие возможности развития и демонстрируют высокий уровень лояльности. Благодаря их поддержке в рейтинге Head Hunter среди 350 компаний размером до 1 000 человек мы заняли 25 место и первое место среди компаний в отрасли «Фармацевтика и медицина».

— Принимаете ли вы на учебу сотрудников других компаний?

— К нам на подготовку и повышение квалификации направляют своих сотрудников клиники из других регионов, практически со всей России. Более того, в конце 2022 года был открыт первый частный медико-стоматологический институт в Новосибирске, который начинает приемную кампанию 2023-2024 для обучения по программам высшего образования — ординатуры.

— В вашей компании проходит ежегодная Межклиническая конференция, которая также играет большую роль как в кадровой политике, так и в продвижении компетенций специалистов «Дентал-Сервиса». Она проходила в этом году?

— Впервые за 2,5 года мы в 2022-м собрались на очную Межклиническую конференцию. Как правило, в этот день мы собираем всех сотрудников, около тысячи человек— рассказываем друг другу о том, как прожили год, подводим итоги. Наши ребята представляют наиболее интересные случаи из практики. В прошлом году были презентованы более 70 проектов, в том числе по сложным комплексным случаям, требующим работы целой группы специалистов. Это было очень зрелищно, за каждую команду болела группа поддержки. Конференция дала нам вновь почувствовать, что мы делаем общее дело и можем гордиться своими сотрудниками и их работами.

— В управленческом звене вы тоже реализуете проекты повышения квалификации?

— В прошлом году, анализируя результаты, мы поняли, что нам не удается до конца реализовывать все стратегические планы. Поэтому приняли решение для совершенствования управленческих навыков пройти обучение по программе проектного офиса. Были сформированы группы, в которые вошли как главные врачи, так и сотрудники бэк-офиса. Это был очень интересный опыт с точки зрения вовлечения сотрудников в развитие компании. Инициативные сотрудники помогли определить зоны роста и реализовать проекты в сфере комплексного подхода в медицине, сервисе, маркетинге и работе с персоналом.

Один из самых значимых для кадровой политики нашей компании проект — эргономика. Врачи-стоматологи находятся на втором месте[i] в рейтинге самых опасных профессий. Стоматологи в ходе лечения очень долго сидят неподвижно, и это приводит к профессиональным заболеваниям позвоночника. Все врачи в «Дентал-Сервисе» проходят обучение основам эргономики, чтобы в процессе работы сохранять правильное положение тела и избежать искривления позвоночника. В каждой клинике у нас есть апологеты, отслеживающие правильность соблюдения требований. За последние 10 лет, которые компания работает по принципам эргономики, количество жалоб персонала на здоровье снизилось в 4 раза.

— Если говорить о проектах компании, в которые вовлечены сотрудники, нельзя не упомянуть ваше участие в волонтерском движении для помощи мобилизованным «Сохраним жизнь». Почему приняли это решение? Можете рассказать о своем участии?

— Наши основатели — Инга Николаевна Зайцева и Борис Валентинович Шеплев — с первого дня объявления частичной мобилизации предложили коллективу обсудить: что мы можем сделать для поддержки мобилизованных. В итоге «Дентал-Сервис» взял на себя обязательство по лечению мобилизованных граждан с острой зубной болью. Наши сотрудники организовали процесс доставки ребят в «Профессорскую клинику» и бесплатную врачебную помощь. Многие делали это в свои выходные. Сначала привозили по 10-20 человек в день. Всего за полгода мы пролечили более 300 мобилизованных и добровольцев.

У нас уже есть опыт проведения благотворительных кампаний. Обычно раз в год мы выделяем день, когда бесплатно оказываем стоматологические услуги детям-инвалидам. Но в случае с мобилизованными кампания растянулась на полгода.

Кроме того, совместно с «Центром новых медицинских технологий» мы собрали 5000 дополнительных наборов для оказания первой медицинской помощи. В каждой — по 30 наименований. Проделана большая работа: нужно было закупить препараты, оказавшиеся в дефиците, и провести комплектацию аптечек.

Новации в стоматологии

— Можете рассказать о новых технологиях, услугах, которые появились в вашем портфеле в 2022 году?

— В работе мы практикуем холистический подход, когда организм пациента оценивается как единая система и врач ищет причинно-следственные связи, чтобы устранить причину заболевания. В этом году к нам с лекциями приезжала президент IAMTMD, лектор по многофункциональной терапии Валентина Геча, она рассказывала о выявлении патологий, связанных с осанкой у детей. Как правило, искривления позвоночника ведут к изменению прикуса, постоянно открытому рту и храпу. Мы взяли технологию в работу совместно с врачами смежных специальностей из «Центра новых медицинских технологий». Теперь наши ортодонты направляют детей на лечение к логопеду или остеопату, мы занимаемся не отдельным диагнозом, а видим целый организм. Это достаточно тяжелая, сложная и системная работа как для ребенка, так и для его родителей, но у нас уже есть первые результаты. Мы не боимся терять пациентов, передавая их другим врачам, работаем в комплексе для повышения качества лечения и достижения результата для пациента.

Чтобы пациент не запутался во всех этапах лечения, мы ввели службу координаторов. Они помогают пациентам выбрать метод лечения, определиться с материалами и сопровождают пациента на всем протяжении лечения. Координатор всегда стоит на стороне пациента и поддерживает его в процессе длительного лечения.

— У вас в сети работают специализированные детские клиники. Для современной стоматологии такая специализация — достаточно редкое явление.

— Хороший детский стоматолог — это очень дефицитная специальность. Все хотят быть хирургами, ортопедами. Для детского врача нужно сформировать особый менталитет, и мы над этим работаем в своем учебном центре.

— Как развивается хирургическое направление в вашей сети?

— В составе «Дентал-Сервиса» есть Клиника хирургии лица и стоматологии. Врач клиники Юлия Горячкина запатентовала методику, которая позволяет высвобождать нагрузку на шею и решить проблему головных болей за счет подсечки уздечки языка. Это просто фантастический результат!

— Судя по вашим словам, инвестиции в оборудование у вас большие.

— Я бы сказала, что они огромные. К примеру, недавно мы купили эндоскопипическую установку компании Karl Storz с Full HD. Те операции, которые мы ранее делали с надрезами, сейчас можно проводить с одним проколом, то есть малоинвазивно, поэтому пациент вечером уже может уйти домой. Травматизм сводится к минимуму. Благодаря покупке этого оборудования мы можем предоставлять услуги оперативной отоларингологии. У нас есть томографы, микроскопы и прочие современные аппараты, которые позволяют делать 3D-модели и прогнозировать операции. Сейчас в клинике можно сделать все виды современных ЛОР-операций: эндоскопические операции, удаление кист, полипов, доброкачественных образований ЛОР-органов. Мы можем проводить операции на перегородке носа, в том числе при показаниях провести реконструкцию костной ткани, пластику и перфорацию перегородки носа, удалить аденоиды и миндалины, осуществить оперативное вмешательство при храпе.

— Используете ли вы в работе технологии искусственного интеллекта?

— Еще 3 года назад казалось, что ИИ — это сказка, а сейчас в наших клиниках это рабочие будни. С помощью цифрового сканера создается электронный слепок полости рта пациента, проводится томография всей полости рта, все собранные данные загружаются в программу, работающую на основе ИИ, — и в итоге мы получаем комплексную диагностику состояния стоматологического здоровья конкретного пациента, в которой подробно описывается каждый зуб. После этого пациент знает, какие задачи нужно решать в первую очередь, в какой последовательности и как можно спланировать свое лечение. Через программу DiagnoCat мы делаем электронную карту со снимками для каждого пациента, что особенно важно при комплексной долгосрочной работе.

Очень активно ИИ мы используем в работе гигиенистов и пародонтологов. Программа DIANA («Диана») позволяет проанализировать индекс гигиены полости рта, показывает динамику улучшений, качество проведенного комплекса профессиональной гигиены и домашнего ухода. Кроме того, гигиенисты работают с микроскопами, позволяющими минимизировать уровень травматизма при чистке, охватить все труднодоступные зоны.

— Какие задачи ставите перед компанией на 2023 год?

— В планах на 2023-2024 годы — рост профессионализма персонала компании за счет подготовки ординаторов и аспирантов. Расширение сети будет зависеть от того, как скоро мы вырастим команду для новой клиники. Для нас нет проблемы открыть новый объект, оснастить его оборудованием, но нам нужно четко представлять, кто будет там работать с нужным нам уровнем качества. Подготовка команды требует времени.

Из интересных проектов 2023 года — расширение услуг клиники «Дентал-Сервис» в Кольцово за счет ресурсов «Центра новых медицинских технологий». На базе этой клиники мы будем внедрять программы комплексного лечения. В 2023 году планируем активизировать работу по реконструктивному направлению в челюстно-лицевой области, более активно сотрудничать с профильными сообществами.

В планах на 2024 год ― открыть еще одну детскую клинику и клинику на «Инских холмах».

— А если говорить о ценах? Какое повышение запланировали на свои услуги?

— Наша твердая позиция — повышать цены раз в год, с корректировкой на выходные цены и расходные материалы — максимум на 2-5%. Даже в 2022 году нам удалось сохранить этот принцип индексации за счет масштаба бизнеса, его устойчивости, наличия резервов, а также качества предоставляемых нами услуг. Хочу подчеркнуть, что на 2023 год мы смотрим с оптимизмом.

Сеть стоматологических клиник «Дентал-Сервис»

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