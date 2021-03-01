НМЗ «Искра» за пандемию увеличил объем экспортных поставок на 17%

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, связанную с пандемией COVID-2019, в 2020 году суммарный объем выручки от экспортных поставок новосибирского механического завода «Искра» вырос до 1,38 млрд рублей, что превысило показатели 2019 года более чем на 17%. Поставки продукции и услуг на внутренний рынок составили более 3,6 млрд рублей. Таким образом, общая выручка от реализации продукции завода превысила 5 млрд рублей. При этом чистая прибыль достигла 488,8 млн рублей.

Положительную динамику показало производство неэлектрических устройств, электродетонаторов, промежуточных детонаторов, а также комплектующих изделий капсюлей-детонаторов. Основными зарубежными потребителями по итогам 2020 года стали предприятия Казахстана, Узбекистана, Киргизии. При этом наибольшая доля экспортных поставок пришлась на Узбекистан.

В 2020 году новосибирская «Искра» расширила линейку детонирующих шнуров — завершается разработка нового изделия высокой мощности, предназначенного для ведения взрывных работ как на поверхности, так и в подземных выработках рудников и шахт, не опасных по газу или пыли. Кроме того, новая продукция может использоваться для прокладки минерализированных полос при тушении лесных пожаров.

Также на заводе ведется работа, направленная на совершенствование электронных детонаторов. В частности, идет разработка системы электронного инициирования, получившей название «Аметист».

Изделие входит в линейку электронных детонаторов, позволит продукции выйти на новый уровень безопасности и надежности. Еще одна разработка — электронная система инициирования «Нефрит», созданная на базе электронных модулей. Она позволит на 30% снизить стоимость выпускаемых электронных детонаторов, что способствует существенному повышению конкурентоспособности продукции.

Ступенчатый промежуточный детонатор ДПМ-4 — еще одно изделие, разрабатываемое предприятием. Продукция предназначена для инициирования шпуровых зарядов взрывчатых веществ при ведении взрывных работ в подземных выработках.