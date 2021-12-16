Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых рентабельных банков

Отношение прибыли за этот период к среднему объему капитала в 2021 году у банка Уралсиб составило более 21%. Такие данные приводит газета «Коммерсант». *

Также Уралсиб вошел в Топ-10 по эффективности (отношение прибыли за 9 месяцев к среднему объему капитала за этот период) и в Топ-15 по приросту капитала за первые три квартала текущего года.

В 2021 году Банк Уралсиб (ПАО) показывает хорошие результаты деятельности. Согласно отчетности по РСБУ по итогам 9 месяцев 2021 года, чистая прибыль банка составила 13,9 млрд рублей, что в 2,4 раза выше показателя 5,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Активы банка выросли с начала года с 508,3 млрд рублей до 553,1 млрд рублей, обязательства – с 438,1 млрд рублей до 469,3 млрд рублей, собственные средства – с 70,2 млрд рублей до 83,8 млрд рублей.

Капитал банка увеличился с 58,9 млрд рублей до 69,8 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н1.0 превышает 12%, все остальные нормативы также выполняются с существенными запасами.

*Расчеты — на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 октября 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2021 года или 1 октября 2021 года.