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Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитных карт со снятием наличных

  • 23/12/2022, 10:52
Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитных карт со снятием наличных в декабре 2022 года, который подготовил портал Выберу.ру.

банкиПервое место в рейтинге заняла кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней.

В ходе исследования аналитики сервиса сравнили ключевые параметры карточных продуктов: возможность бесплатного снятия наличных, лимит кредитования и лимит на снятие наличных,  длительность льготного периода кредитования, процентные ставки, годовая стоимость обслуживания карты. Также учитывались размер выплат кешбэка в процентах, возможность оформления онлайн, надежность и значимость банка на рынке, и другие параметры. В рейтинг вошли продукты крупнейших банков России из Топ-100 по объемам розничного кредитования (на 01.02.2022).

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от  10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Фото предоставлено пресс-службой банка

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Банк Уралсиб банк


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