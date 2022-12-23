Как выбрать ноутбук для учебы

По данным опроса Авито, 18% россиян собираются дарить гаджеты на Новый год. В качестве подарка школьникам и студентам россияне часто выбирают ноутбуки, чтобы облегчить учебный процесс.

Главное требование к ноутбуку для учебы — его способность выполнять индивидуальный набор задач, который будет отличаться в зависимости от учебной программы, особенностей образовательного процесса и даже увлечений ученика. Авито является одной из главных платформ для родителей школьников и студентов, которые хотят сохранить семейный бюджет и приобрести школьные принадлежности и технику по выгодной цене. Так, средний чек покупки ноутбука на платформе в Новосибирске в этом году составил 23 280 рублей – почти в два раза дешевле, чем на первичном рынке, а продажи устройств в городе выросли на 33% по сравнению с прошлым годом.

Какие задачи решает ноутбук

Перед покупкой необходимо понять, для чего нужен ноутбук и какие задачи с его помощью придется решать. Например, школьник чаще всего будет использовать базовые программы для подготовки домашних заданий или презентаций, в то время как студентам технических или архитектурных специальностей может понадобиться более серьезное программное обеспечение.

В большинстве случаев специальное ПО ресурсоемкое, поэтому ноутбук должен иметь достаточную производительность. Требования к системе указываются в описании программ, однако нужно помнить, что это минимальные требования, и для комфортной работы все же лучше иметь “запас”. Также следует учесть, что учебный процесс зачастую требует одновременной работы нескольких программ и при недостатке оперативной памяти ноутбук будет “тормозить”.

На что обратить внимание?

Процессор

Многие программы, с которыми работают школьники и в особенности студенты, требовательны к ресурсам системы, поэтому экономить на процессоре нецелесообразно. Верно и обратное, если ученику необходимо выполнять только стандартные учебные задачи, покупка ноутбука со сверхмощным процессором приведет к неоправданным тратам.

Для школьника или студента-гуманитария, которым для учебы не требуется специальное ресурсоемкое ПО, хорошо подходят ноутбуки на платформе AMD Ryzen 3 или Intel Core i3. На таком ноутбуке можно без проблем искать информацию в интернете, писать рефераты и делать презентации, но для решения более сложных задач они мало подходят.

Среди ноутбуков с процессорами большей производительности для работы с ресурсоемкими специальными программами хорошо зарекомендовали себя устройства с процессорами AMD Ryzen 5: у них есть поддержка многопоточности, а также хорошая интегрированная графика. Ее возможностей достаточно для непрофессиональной работы в графических программах. В линейке Intel сходные характеристики имеют процессоры Core i5, однако модель с этим процессором обычно обходится немного дороже.

Для студентов технических специальностей, а также для работы с дизайнерским или картографическим ПО экономить на процессоре нельзя. В этом случае подойдет ноутбук с процессором AMD Ryzen 5 4600 или Ryzen 7. Эти два процессора по результатам тестов дают схожие результаты производительности, а в некоторых случаях Ryzen 5 4600 превосходит своего конкурента.

Нельзя не сказать и о ноутбуках с процессорами Qualcomm, несмотря на то, что они еще не получили широкого распространения. По своей сути, это не отдельный процессор, а система-на-чипе. От Intel и AMD их отличает более высокая производительность, но основное преимущество – длительное время автономной работы. Такая автономность делает ноутбуки с Qualcomm хорошим решением для студентов, которым приходится брать ноутбук на занятия, а иногда работать в дороге. Несмотря на все преимущества, необходимо учитывать, что стоимость устройств с таким процессором будет выше.

Оперативная память

Оперативная память также влияет на производительность ноутбука. Если объема ОЗУ недостаточно, компьютер начнет тормозить при попытке работать одновременно в нескольких программах или при открытии большого количества вкладок в браузере. В бюджетных ноутбуках объем RAM, как правило, составляет 4 Гб. Такого объема хватит, если использовать компьютер только для поиска информации в интернете, но для полноценной учебы его недостаточно.

Для беспроблемного выполнения учебных задач требуется минимум 8 Гб оперативной памяти. Идеально, если в ноутбуке есть возможность расширения оперативки. В этом случае при необходимости докупается RAM и устанавливается в пустой слот. В технических характеристиках ноутбуков указывается, до какого объема можно расширить ОЗУ.

Накопитель: SSD или HDD

В ноутбуках используется два вида накопителей – твердотельные SSD и классические жесткие диски HDD. Оба вида накопителя подключаются через интерфейс SATA и используются для установки операционной системы и программ, а также для хранения пользовательских файлов.

Ноутбук с жестким диском будет стоить дешевле и при этом иметь большую емкость по сравнению с SSD, однако покупка ноутбука с HDD ради экономии не всегда оправдана. Например, модель с SDD емкостью 128 или 256 Гб по цене ненамного дороже, но при этом работать она будет быстрее, чем аналогичная на HDD. Также твердотельный накопитель отличается более бесшумной работой и устойчивостью к повреждениям во время падения устройства.

Универсальным решением станет покупка ноутбука с двумя дисками. На SSD устанавливается операционная система и программы, а HDD используется для хранения пользовательских файлов.

Еще один компромиссный вариант, позволяющий сэкономить при покупке и при этом при необходимости легко расширить объем внутренней памяти – ноутбук с SSD и штатным местом для установки еще одного диска. Например, такие модели есть в линейке ноутбуков MSI, Asus и др.

Лайфхак – чтобы найти новое устройство на Авито, пользователю нужно просто ввести необходимую модель в строку поиска и слева в блоке настроек поставить фильтр “Новые”. На сегодняшний день на платформе в Новосибирске размещено более 500 объявлений с новыми устройствами.

Видеокарта

В ноутбуках используется два вида видеокарт: интегрированные и дискретные. Для выполнения стандартных учебных задач обычно достаточно ноутбука с интегрированной видеокартой. Например, хорошая встроенная графика есть в процессорах AMD Ryzen 3 или Ryzen 5 – ее возможностей хватает даже для непрофессиональной работы с графикой.

Если же работать в графических программах и видеоредакторах требуется на постоянной основе, лучше приобрести ноутбук с дискретной видеокартой, например, модель с видеокартой GeForce RTX.

Дисплей

Качество картинки зависит не только от видеокарты, но и от типа матрицы дисплея. Также матрица влияет и на комфорт работы за компьютером. Например, самые бюджетные TN-матрицы мерцают и имеют небольшие вертикальные углы обзора, поэтому больше подходят для кратковременной работы с ноутбуком.

Универсальны IPS-матрицы. Они обеспечивают необходимые углы обзора и отличаются хорошей цветопередачей. Матрицы IPS удобны для работы не только в офисных программах, но и в графических, а также безопасны для зрения при долговременной работе. Для учеников, которые профессионально работают с графикой, можно также рассмотреть к приобретению ноутбук с OLED-матрицей.

Минимальный набор портов

В минимально необходимый набор интерфейсов ноутбука для учебы входят два USB-порта и в некоторых случаях разъем HDMI. Если в ноутбуке есть разъемы USB 2.0 и USB 3.0, в порт с меньшей пропускной способностью подключают периферию, а для карт памяти и внешних накопителей используют USB 3.0. В отдельных моделях также присутствует разъем Type-C.

Порт HDMI может понадобиться для подключения дополнительного монитора или проектора. В качестве монитора можно использовать, например, телевизор, чтобы просматривать обучающие материалы на большом экране, а подключение проектора будет полезным в случае, если ученику требуется проводить презентации.

Камера и звук

Для онлайн-занятий с двусторонней связью оптимальным вариантом будет камера с разрешением минимум 1-2 Мп. Звук на ноутбуках, как правило, не может похвастаться идеальной чистотой и внушительной громкостью. Однако для просмотра учебных видеоматериалов штатных параметров ноутбука достаточно, а для двусторонней видеосвязи и участия в вебинарах можно использовать дополнительную гарнитуру с наушниками и микрофоном.

Фото: pexels.com